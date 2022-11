ESPACE LUDIQUE

2022-09-21 – 2022-09-21 Un animateur sera présent tous les mercredis et samedis après-midi pour vous faire découvrir une sélection de jeux de société et de jeux vidéos!

Entrée libre, sur présentation de la carte d’abonné.

Ados/adultes – Pôle Musique, arts, cinéma.

