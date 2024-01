Atelier Multimédia Lego WeDo 2.0 Espace Ludique Marcel Aymé Issy-les-Moulineaux, mercredi 6 mars 2024.

Atelier Multimédia Lego WeDo 2.0 Construction et programmation de robots en Lego Mercredi 6 mars, 15h30 Espace Ludique Marcel Aymé Gratuit pour les adhérents, 4,50€ pour les non adhérents

L’atelier multimédia a lieu tous les premiers mercredi du mois et propose des activités vidéoludiques variés. L’activité du mois de mars sera centrée sur les Lego WeDo 2.0. Ceux-ci comportent, en plus des pièces classiques, des moteurs et des capteurs. Ils peuvent être ensuite programmés à l’aide d’une tablette. Différents modules sont ainsi proposés avec différents robots à construire.

A partir de 7 ans accompagné (8 ans seul).

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 60 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/IssyEspaceludique espaceludique@ville-issy.fr Pour tous et pour jouer à tout :

Jeudi et vendredi 15h30 -18h30

Mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h30 -18h30

Dimanche 10h-12h30 et 14h30-18h00 (fermé les dimanches de congés scolaires)

Pour les moins de 3 ans accompagnés non scolarisés :

Jeudi 9h30 11h30

Pour une soirée jeu (pour ados et adultes) :

3ème vendredi du mois 20h30

Accueil de groupes sur projet nous contacter. Bus: 123, 289, 389, TUVIM; Tramway T2 station Les Moulineaux

