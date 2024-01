Soirée Gaming Espace Ludique Marcel Aymé Issy-les-Moulineaux, samedi 10 février 2024.

Soirée Gaming Soirée sur le jeu vidéo : Le jeu vidéo à 100 à l’heure Samedi 10 février, 18h30 Espace Ludique Marcel Aymé Entrée libre à partir de 8 ans, gratuit à partir de 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T18:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-10T18:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

La soirée dédiée aux jeux vidéo est de retour le 10 février à partir de 18h30, en accès libre ! Autour d’un écran, d’une manette ou d’une console, venez partager un moment ludique ! Tous les types de jeux vidéo seront proposés dans la structure pour l’occasion : les plus nostalgiques retrouveront les jeux tels que Duck Hunt, Sonic 2, NBA Jam, Bomberman. La motion gaming sera également de la partie avec Just dance et la Wii sport. Amateurs de courses endiablées, venez-vous affronter sur Mario Kart Live. Les plus expérimentés pourront faire découvrir leurs astuces aux plus novices, et s’affronter, ou coopérer…. Des consoles dernières générations, comme la PS5 ou la XboX Séries X, vous feront également profiter de leurs graphismes à couper le souffle à travers de nombreux jeux tels que It takes two, un jeu d’aventure coopératif dans lequel il vous faudra affronter les myriades d’obstacles, Flight simulator ou Smash Bros Ultimates sur Switch mettant en scène des combats entre personnages issus de l’univers Nintendo. Un « bar à consoles » portables rétro sera proposé pour faire découvrir ou redécouvrir de belles sensations, Gameboy, DS, PSVITA, tablettes… Plus actuel, le casque de réalité virtuelle Métaquest 2 vous fera vivre une aventure immersive avec le jeu de rythme Beat Saber : le but est de suivre en rythme les battements de la musique représentés par des cubes. Ces derniers indiquent quelle main utiliser et dans quelle direction vous devrez porter votre coup. La bande-son est ultra dynamique !

Rendez-vous nombreux pour ce temps fort d’Issy-les-Moulineaux !

Samedi 10 février, à partir de 18h30, à partir de 8 ans.

Entrée libre.

Renseignement au 01 41 23 81 60.

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 60 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/IssyEspaceludique Pour tous et pour jouer à tout :

Jeudi et vendredi : 15h30 -18h30

Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h30 -18h30

Dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h00 (fermé les dimanches de congés scolaires)

Pour les moins de 3 ans accompagnés non scolarisés :

Jeudi : 9h30 – 11h30

Pour une soirée jeu (pour ados et adultes) :

3ème vendredi du mois : 20h30

Accueil de groupes sur projet : nous contacter. Bus: 123, 289, 389, TUVIM; Tramway T2 station Les Moulineaux

jeu-vidéo jeu

Espace Ludique