Venez profiter d’une petite animation présentée à la fois par un médiathécaire de la Médiathèque des Chartreux et par un ludothécaire de l’Espace Ludique Marcel Aymé pour une rencontre entre le jeu et la lecture, un moment de partage et de découverte…

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeudi et vendredi : 15h30 -18h30

Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h30 -18h30

Dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h00 (fermé les dimanches de congés scolaires)

Pour les moins de 3 ans accompagnés non scolarisés :

Jeudi : 9h30 – 11h30

Pour une soirée jeu (pour ados et adultes) :

3ème vendredi du mois : 20h30

Accueil de groupes sur projet : nous contacter. Bus: 123, 289, 389, TUVIM; Tramway T2 station Les Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:30:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

