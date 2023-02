Animation Multimédia : Retro Gaming Espace Ludique Marcel Aymé, 1 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soufflez dans vos cartouche, allumez ces consoles et jouez !

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Bus: 123, 289, 389, TUVIM; Tramway T2 station Les Moulineaux [{“link”: “https://fb.me/e/2izzAFnDU”}]

01 41 23 81 60 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/IssyEspaceludique Pour tous et pour jouer à tout : Jeudi et vendredi : 15h30 -18h30 Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h30 -18h30 Dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h00 (fermé les dimanches de congés scolaires) Pour les moins de 3 ans accompagnés non scolarisés : Jeudi : 9h30 – 11h30 Pour une soirée jeu (pour ados et adultes) : 3ème vendredi du mois : 20h30 Accueil de groupes sur projet : nous contacter.

