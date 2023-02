Soirée Gaming Espace Ludique Marcel Aymé, 17 février 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée Gaming Vendredi 17 février, 18h30 Espace Ludique Marcel Aymé

entré libre à partir de 8 ans, gratuit à partir de 18h30

Soirée sur le jeu vidéo ou vous pourrez jouer à des consoles d’hier et d’aujourd’hui

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Bus: 123, 289, 389, TUVIM; Tramway T2 station Les Moulineaux

01 41 23 81 60 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/IssyEspaceludique Pour tous et pour jouer à tout : Jeudi et vendredi : 15h30 -18h30 Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h30 -18h30 Dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h00 (fermé les dimanches de congés scolaires) Pour les moins de 3 ans accompagnés non scolarisés : Jeudi : 9h30 – 11h30 Pour une soirée jeu (pour ados et adultes) : 3ème vendredi du mois : 20h30 Accueil de groupes sur projet : nous contacter.

La soirée dédiée aux jeux vidéo est de retour le 18 février à partir de 18h30 ! Une nouvelle sélection sera mise à l’honneur avec Virtual Tennis sur Dreamcast, Forza Horizon 5 sur Xbox Series X ou encore Super Mario All Stars sur Super NES. Le multijoueur sera également mis en avant. L’occasion de montrer qui est le meilleur sur les jeux de combat Super Smash Bros Ultimate ou Tekken 3, mais aussi de travailler en équipe à essayer de tout déménager dans Moving Out ou à essayer de s’échapper d’un donjon dans We Were Here.

Un bar à consoles portables sera aussi mis en place, mettant à disposition des jeux Game Boy Advance ou 2DS. D’autres consoles et jeux seront également à découvrir !

L’accès est gratuit et ouvert à tous à partir de 8 ans.



