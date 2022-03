ESPACE LUDIQUE Béziers, 2 avril 2022, Béziers.

ESPACE LUDIQUE Béziers

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-02 17:00:00

Béziers Hérault

Venez découvrir un espace dédié au jeu au cœur du Pôle Musique, Arts et Cinéma ! Empruntez un jeu pour vous amuser sur place, en échange de votre carte d’abonné ou d’une pièce d’identité. Tous les mercredis et samedis après-midi, un animateur sera présent pour vous faire découvrir pleins de jeux de société mais aussi de jeux vidéo !

Sur présentation de la carte d’abonné.

Rendez-vous au Pôle Musique, Arts et Cinéma.

+33 4 99 41 05 50 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/

Béziers

