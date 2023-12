DON DU SANG Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde DON DU SANG Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac, 26 décembre 2023, Floirac. DON DU SANG Mardi 26 décembre, 15h30 Espace Lucie Aubrac à Floirac Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-26T15:30:00+01:00 – 2023-12-26T19:00:00+01:00

Vous êtes invité.e.s à venir donner votre sang pour aider un accidenté de la route, un malade du cancer, etc. Le don du sang est un acte solidaire. Vous avez le pouvoir de sauver 3 vies, si vous accordez 1 heure de votre temps (EFS). Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 rue Léo Lagrange Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

