Gironde Marché de Noël Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac, 3 décembre 2023, Floirac. Marché de Noël Dimanche 3 décembre, 10h00 Espace Lucie Aubrac à Floirac À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville orchestre de nouveau le traditionnel Marché de Noël de Floirac. Il se tiendra le dimanche 3 décembre de 10h à 18h à l’Espace Lucie Aubrac.

Une quarantaine d’exposants seront présents : bijoux, vaisselle, bougies, décorations, vêtements pour enfants, bois flotté, poterie, céramique, miel… De quoi dénicher de nombreuses idées cadeaux. Des animations sont également prévues :

– sculpteur de ballons,

– espace création pour les enfants : dessins, brochettes de bonbon, loisirs créatifs… À partir de 4 ans – Les enfants restent placés sous la responsabilité de leurs parents.

– maquillage pour les enfants de 13h à 17h

– présence du Père Noël à 11h et 16h pour une séance photo (5€ la photo). Renseignements : 05 57 80 87 25 Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 rue Léo Lagrange Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

