Vide-greniers le 5 novembre à Floirac Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac, 5 novembre 2023, Floirac. Vide-greniers le 5 novembre à Floirac Dimanche 5 novembre, 09h00 Espace Lucie Aubrac à Floirac Entrée libre, prix à la table pour l'exposant Vide-greniers le 5 novembre Espace Lucie Aubrac, Floirac De 9h00 à 17h30 Inscriptions : *10 et 11 octobre

*17 et 18 octobre

de 19h00 à 20h30 au 1 rue Voltaire à Floirac

Les tarifs :

8€ pour 1m83 avec 2 chaises

14€ pour 3m avec 2 chaises

1€ le portant

Buvette, restauration, confiseries sur place Organisé par l'association Peña Tumbao Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 rue Léo Lagrange Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 69 05 23 24

2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:30:00+01:00

