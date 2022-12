Forum petite enfance et parentalité Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Forum petite enfance et parentalité Espace Lucie Aubrac à Floirac, 21 janvier 2023, Floirac. Forum petite enfance et parentalité Samedi 21 janvier 2023, 10h00, 15h00 Espace Lucie Aubrac à Floirac Découvrez l’offre petite enfance sur le territoire et rencontrez les différents intervenants du champ de la petite enfance, de l’enfance et de la parentalité lors d’une journée dédiée. Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 rue Léo Lagrange Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Futur(s) parents, parents ce forum est pour vous ! Venez :

• Découvrir l’offre petite enfance et parentalité sur le territoire

• Echanger avec les acteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la parentalité

• Vous informer sur l’ensemble des actions des participants

• Partager un moment privilégié avec votre enfant Les animations : Espace jeux

Atelier maquillage et activités manuelles

Le yoga enfant : comment accompagner la colère ?

Le yoga prénatal : les joies et vertus du ballon

10h30 : Eveil musical et danse par les élèves de l’EMMD Seront présents :

Le Relais Petite Enfance (RPE), le Multi accueil « Nicolas et Pimprenelle », la Mini-crèche « Petit Prince », le Service d’Accueil familial « Les Lutins », le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), Le Pôle Scolaire, le Centre de Loisirs de la Burthe, l’Ecole Municipale de Musique et de Dance (EMMD), la Ludothèque « O fil du jeu », la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Protection Maternelle et Infantile (PMI), UNIRE Centre Social et Espace de Vie Sociale, L’institut de la parentalité, les Floranies, l’Association « Au bonheur de soi ». Buvette sur place – proposée par une junior association

