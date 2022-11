Marché de Noël Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Marché de Noël Espace Lucie Aubrac à Floirac, 4 décembre 2022, Floirac. Marché de Noël Dimanche 4 décembre, 10h00 Espace Lucie Aubrac à Floirac Stands et animations Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 rue Léo Lagrange Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine DE NOMBREUX STANDS :

Vêtements, accessoires, décorations, fleurs, produits gastronomiques (vente de marrons grillés, vin chaud, bretzels…) SÉANCE PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL

A 11h et 16 h

5€ la photo ESPACE CRÉATIONS POUR LES ENFANTS

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (sous la responsabilité des parents) SPECTACLE «RITOURNELLES»(orgue de Barbarie)

De 14 h à 16 h Renseignements : 05 57 80 87 25

