Vide grenier 6 novembre Espace Lucie Aubrac à Floirac, 6 novembre 2022, Floirac. Vide grenier 6 novembre Dimanche 6 novembre, 09h00 Espace Lucie Aubrac à Floirac Vide grenier 6 novembre 9h00 à 17h30 Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 rue Léo Lagrange Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’association Peña Tumbao organise un vide grenier le 6 novembre de 9h00 à 17h30 à l’espace Lucie Aubrac.

Vous trouverez une buvette, et de quoi vous restaurez sur place. Les insciptions sont encore posssibles !

Les mardis et mercredis 11, 12, 18, 19, 25 et 26 octobre de 19h00 à 20h30 au centre social du haut Floirac. Venez nombreux faire de bonnes affaires !

