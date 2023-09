Radio Bistan – Théâtre du Grabuge Espace LS Senghor Le May-sur-Èvre, 6 octobre 2023, Le May-sur-Èvre.

Radio Bistan – Théâtre du Grabuge Vendredi 6 octobre, 20h30 Espace LS Senghor Plein tarif: 15€ / Tarif réduit: 10€

Un spectacle de politique-fiction chansonnesque et humoristique dans un pays en pleine transhumance écologique.

A la fois récital de chansons et création théâtrale, Radio Bistan est un spectacle d’humour musical, une politique-fiction où s’invitent la poésie, l’engagement, la rêverie, mais aussi parfois la gravité autour d’un sujet, l’écologie, abordée de manière décalée en prenant à rebours les clichés qui lui sont souvent associés.

A partir de la trame proposée par Olivier Minot et Julien Dupont, enrichie de nouvelles séquences, écrites notamment par Sylvain Bolle-Reddat et Reno Bistan, le spectacle est conçu comme une émission radiophonique diffusée en direct et en public, avec en invité exceptionnel, le président chanteur du Bistan. Cette forme réjouissante où s’entremêlent les modes d’expression permet d’intégrer chaque fois de nouvelles séquences qui ont trait à l’actualité immédiate ou au lieu où est donné le spectacle, jouant ainsi à fond la carte du direct.

Distribution :

Reno Bistan, Chant, guitare et jeu / Claudine Pauly, piano, machines, chant et jeu / Marianne Pommier/Noémie Lacaf, chant, contrebasse et jeu / Sylvain Bolle-Reddat, jeu.

Mise en Scène:

Géraldine Bénichou.

« Un spectacle atypique et incisif loin des codes d’un concert-chanson enchaînant les titres, qui fait rire beaucoup et peut faire réfléchir » HEXAGONE

« Radio Bistan est la pépite que Libre Théâtre cherchait en vain depuis le début de ce festival. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Un vrai coup de cœur » LIBRE THÉÂTRE

« S’il passe par chez vous, ne manquez pas le moqueur et réjouissant Radio Bistan porté par quatre protagonistes à l’énergie communicative. » ICI PARIS

« Avec Radio Bistan, nous sommes plus dans l’esprit du théâtre musical « humEUristique » que du récital traditionnel. C’est une farce écolo, de l’intelligence militante qui donne du baume au coeur, une politique fiction enlevée. Un bonheur comme ça se partage en famille ! » HOPE RADIO

Espace LS Senghor 4 rue des Tilleuls, 49122 Le May sur Evre Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

ecologie ouverture de saison

Théâtre du grabuge