Vide Grenier à Ste Eulalie d’Olt Espace Louis Marcilhac Sainte-Eulalie-d’Olt, 21 juillet 2024, Sainte-Eulalie-d'Olt.

Sainte-Eulalie-d’Olt,Aveyron

Toutes les associations de Ste Eulalie d’Olt s’unissent pour vous convier à une belle journée : les stands du vide-grenier seront sur la place et les rues de ce village classé parmi les plus beaux villages de France..

2024-07-21 fin : 2024-07-21 . .

Espace Louis Marcilhac

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie



All the associations of Ste Eulalie d’Olt unite to invite you to a beautiful day: the stands of the garage sale will be on the square and the streets of this village classified among the most beautiful villages of France.

Todas las asociaciones de Ste Eulalie d’Olt se unen para invitarle a un bonito día: los puestos de la venta de garaje estarán en la plaza y las calles de este pueblo clasificado entre los pueblos más bonitos de Francia.

Alle Vereine von Ste Eulalie d’Olt haben sich zusammengeschlossen, um Sie zu einem schönen Tag einzuladen: Die Stände des Flohmarkts werden auf dem Platz und in den Straßen dieses Dorfes, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt, aufgebaut sein.

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC