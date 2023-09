Marche en rose Espace Lou Candénot Salles-Mongiscard, 1 octobre 2023, Salles-Mongiscard.

Salles-Mongiscard,Pyrénées-Atlantiques

Inscriptions pour la marche : 2 circuits de 8 km et 11 km.

Départ à 9h30..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Espace Lou Candénot

Salles-Mongiscard 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Registration for the walk: 2 circuits of 8 km and 11 km.

Start at 9:30 am.

Inscripción para la marcha: 2 circuitos de 8 km y 11 km.

Salida a las 9.30 h.

Anmeldung für die Wanderung: 2 Strecken von 8 km und 11 km.

Start um 9:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Coeur de Béarn