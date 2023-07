Fête du Village de Réauville Espace Longaré (Salle Polyvalente) Réauville, 4 août 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Venez tous à Réauville pour notre Fête du village. Vous y dégusterez tous les repas confectionnés par les bénévoles (sur réservation), tous les après-midi concours de pétanque et Lyonnaise et animation par Dj tous les soirs. Buvette et snack sur place.

2023-08-04 fin : 2023-08-06 . .

Espace Longaré (Salle Polyvalente) Espace Longaré – Espace Dubourg

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come to Réauville for our Village Fete. You’ll enjoy meals prepared by our volunteers (reservations required), pétanque and Lyonnaise competitions every afternoon and DJ entertainment every evening. Refreshment bar and snack bar on site

Ven a Réauville a nuestra Fiesta del Pueblo. Disfrutará de comidas preparadas por nuestros voluntarios (previa reserva), competiciones de petanca y lionesa todas las tardes y animación con DJ todas las noches. Bar y cafetería in situ

Kommen Sie alle nach Réauville zu unserem Dorffest. Es gibt von Freiwilligen zubereitete Mahlzeiten (Reservierung erforderlich), jeden Nachmittag Boule- und Lyoner-Wettbewerbe und jeden Abend DJ-Unterhaltung. Getränke und Snacks vor Ort

