Bibliothèque de rue Espace Loisirs Jeunes Tours, 17 août 2023, Tours.

Bibliothèque de rue 17 et 24 août Espace Loisirs Jeunes

Des lectrices et lecteurs installent dans la rue, tapis, transats, camionnette littéraire et valises de livres et racontent des histoires, pour les tout-petits et les très grands.

Espace Loisirs Jeunes 1 allée Andy Warhol 37100 Tours Tours 37100 Europe Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 42 64 11 Cet espace se situe en bordure d’un parc, dans le quartier de l’Europe. C’est un accueil de loisirs accessible aux jeunes de 11 à 17 ans, ouvert toute l’année.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T15:30:00+02:00 – 2023-08-17T19:30:00+02:00

2023-08-24T15:30:00+02:00 – 2023-08-24T19:30:00+02:00