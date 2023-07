Fête nationale à Saligny Espace loisirs derrière la salle des fêtes Saligny Catégories d’Évènement: Saligny

Yonne Fête nationale à Saligny Espace loisirs derrière la salle des fêtes Saligny, 5 août 2023, Saligny. Saligny,Yonne .

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Espace loisirs derrière la salle des fêtes Rue du Gué

Saligny 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Sens et Sénonais Détails Catégories d’Évènement: Saligny, Yonne Autres Lieu Espace loisirs derrière la salle des fêtes Adresse Espace loisirs derrière la salle des fêtes Rue du Gué Ville Saligny Departement Yonne Lieu Ville Espace loisirs derrière la salle des fêtes Saligny

Espace loisirs derrière la salle des fêtes Saligny Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saligny/