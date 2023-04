ENVIE DE SAVOIRS: CONFERENCES: HISTOIRES DE LIVERDUNOIS: DES FORTIFICATIONS AU CHATEAU Espace Loisirs de la Champagne Liverdun Catégories d’Évènement: Liverdun

Meurthe-et-Moselle . Le Conseil des Sages de Liverdun propose un nouveau cycle de conférences intitulé « Envie de Savoirs ». Sous ce titre évocateur s’inscrit la volonté de découvrir, d’échanger, de partager des sujets d’actualité ou d’histoire dans l’esprit d’une université populaire. Avec la collaboration d’intervenants spécialisés et de bénévoles très attachés à notre ville, ces rendez-vous s’adressent à un large public curieux de savoir. Comment sommes-nous passés des vestiges des très anciennes fortifications au château de la Tour puis au Château Corbin ?

Cette conférence sera aussi l’occasion de découvrir pourquoi Antoine Corbin était si attaché à Liverdun.

Par Marie-Thérèse Perrin-Stiegler, professeur des écoles retraitée. Entrée libre.

