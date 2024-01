Spectacle « Dures à cuire » Espace Loire Cléry-Saint-André, vendredi 23 février 2024.

Spectacle « Dures à cuire » Un trio, deux comédiennes-danseuses et une human beatboxeuse Vendredi 23 février, 20h00 Espace Loire 5€ / Gratuit -16 ans

Début : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Elles fabriquent le spectacle en direct tel un impromptu avec ce qu’elles savent faire et ce qui leur tombe sous la main chants, chorégraphies, sons, micros, chaises, photos et perruques… Elles nous emportent aux quatre coins du monde.

Déjantées et décapantes, elles sont intarissables sur le sujet les femmes dans le sport et en particulier quatre portraits de femmes pionnières, de celles qui ont fait bouger les lignes de ce milieu masculin.

C’est en témoignant de leur parcours que le spectacle les sort de l’oubli et leur rend hommage.

Avec Armelle Bérengier (Comédienne et metteuse en scène) / Isabelle Rivoal (Comédienne et danseuse) / Julieta (Auteure, compositrice et beat boxeuse – Championne de France 2018 – Vice-championne 2020).

Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire

Cléry-Saint-André