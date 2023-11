Téléthon : Journée Festive ! Espace Loire Cléry-Saint-André Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André

Loiret Téléthon : Journée Festive ! Espace Loire Cléry-Saint-André, 10 décembre 2023, Cléry-Saint-André. Téléthon : Journée Festive ! Dimanche 10 décembre, 09h00 Espace Loire Marche et course à pied : sur inscription Programme de la journée Espace Loire 9h – Marche sur inscription : 7km / 5€ adulte / 2€ enfant (COMITÉ DES FÊTES)

10h – Course à pied – Adulte sur inscription : 7km / 5€ adulte (COMITÉ DES FÊTES)

11h – Course à pied – Enfant sur inscription : Boucle de 500m : 1€ = 1 tour & 1 crêpe ! (COMITÉ DES FÊTES)

11h30 – Apéro – concert de l’Harmonie (HARMONIE DE CLÉRY)

14h – Cours de Zumba : Gratuit / don libre (AASC GYM DANSE FITNESS)

15h – Cours de Pilates : Gratuit / don libre (AASC GYM DANSE FITNESS)

16h – Musique Bretonne : Musique & Initiation aux danses bretonnes (BAGAD STER GLAZ) Espace Ardoux 14h – Concours de belote : 5€ par personne (AASC BOULES LYONNAISES) Toute la journée > 1 panier garni à gagner ! 2€ la pesée (ENTENTE COMMERCIALE ET ARTISANALE)

> Vente de confections textiles (LOISIRS DÉTENTE)

> Vente de macarons (LES GOURMANDISES DE CHIPIE) Petits creux et grosses faims ! > Buvette et Pâtisseries (COMITÉ DES FÊTES)

> Food Truck « Paolino Pizza» 1€ reversé pour chaque pizzas vendue ! Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-clery-saint-andre/evenements/telethon-2023-clery-saint-andre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

