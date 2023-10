36e Foire aux Pommes Espace Loire Cléry-Saint-André Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André

Loiret 36e Foire aux Pommes Espace Loire Cléry-Saint-André, 14 octobre 2023, Cléry-Saint-André. 36e Foire aux Pommes 14 et 15 octobre Espace Loire PROGRAMME Samedi 14 octobre 12h Resto’foire

14h Ouverture de la Foire au Public

15h Inauguration officielle de la Foire

Rando VTT proposée par l’association Cléry Vélo : 4 circuits sont proposés (24 / 34 / 43 / 53 kms) : Inscriptions & départs : Entre 13h30 et 14h30 à la base de loisirs (renseignements 02 38 45 75 94 / 06 88 33 82 56

18h Resto’foire / Retransmission Match de Rugby Dimanche 15 octobre

Toute la journée : Fête foraine et animation sur podium 9h Brocante / Vide-greniers : Pas d’inscription préalable / Installation dès 6h / 3€ le mètre

11h Resto’foire

11h30 Apéritif concert avec l’Harmonie de Cléry

14h30 animation sur podium avec le Bagad cléricois « Ster Glaz »

18h clôture de la Foire Renseignements exposants au 02 38 45 90 14 Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 45 90 14 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

