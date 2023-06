Conférence MOZART: Messe en ut mineur; Vêpres solennelles d’un confesseur, Ave verum Espace Loire Clery-saint-andre, 24 septembre 2023, Clery-saint-andre.

La Grande Messe en ut mineur de Mozart est un chef d’œuvre du répertoire de musique sacrée. Architecture, figuralismes, symbolismes… Musique spirituelle, empreinte d’humanité, elle révèle le sens du théâtre de l’un des plus grands compositeurs d’opéras. La conférence animée par Mr HARNOIS Gildas, chef d’orchestre de l’Orchestre du Chapitre vous pppermettra de l’apprécier dans sa globalité et vous mettra l’eau à la bouche pour mieux apprécier le concert des 6, 7 et 8 octobre prochain (hésitez pas à réserver vos places, elles partent vite…).

Venez discuter de ces chants magnifiques avec un passionné qui répondra à toutes vos questions sur cet magnifique œuvre.

Espace Loire Espace Loire , Clery-saint-andre Clery-saint-andre [{« type »: « email », « value »: « lumieres.nd.clery@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T18:00:00+02:00 – 2023-09-24T20:00:00+02:00

