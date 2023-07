Fête Nationale 13 & 14 juillet – Cléry-Saint-André Espace Loire Cléry-Saint-André, 13 juillet 2023, Cléry-Saint-André.

Fête Nationale 13 & 14 juillet – Cléry-Saint-André 13 et 14 juillet Espace Loire

La fête nationale reprend ses quartiers aux abords de l’Espace Loire pour deux jours riches d’activités à destination des familles !

Des nouveautés au programme…

La retraite aux flambeaux sera encore plus festive, théâtrale, musicale et enflammée grâce à la participation de la compagnie locale Les Pêchus et de l’Harmonie de Cléry !

✅ Buvette + Restauration > 19h – 3h

➡ 19h – Buvette & restauration par le Comité des Fêtes (jusqu’à la fin du bal !)

➡ 21h15 – Distribution des flambeaux

➡ 21h30 – Départ de la retraite aux flambeaux avec la compagnie Les Pêchus et leur spectacle « La nuit des mages » !

➡ 22h – Etape Place de Gaulle – mini spectacle de la compagnie

➡ 22h30 – Retour à l’espace Loire – Collaboration Les Pêchus et l’Harmonie de Cléry !

➡ 22h45 – Concert de l’Harmonie de Cléry

➡ 23h15 – Feu d’artifice

➡ 23h30 – Ouverture du bal

✅ De 12h à 18h :

– Structure gonflable

– Vente de macarons « maison » par Les Gourmandises de Chipie

– Buvette par Les enfants des écoles

➡ 12h – Apéritif républicain – Offert par la municipalité

➡ 12h30 – Restauration : Food Truck Pizzas – « La recette »

➡ 15h – Activités ludiques et familiales proposées par les associations locales (pêche à la ligne, chamboule-tout, mölkky, zumba, basket, foot, jeux en bois…) ?Si vous avez des jeux à faire découvrir (conviviaux, amusants, sportifs, ludiques…) n’hésitez pas à les apporter !

➡ 17h – Restauration : Food Truck Crêpes – « La Crép’itante »

Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire

Cléry-Saint-André