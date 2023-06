La Malédiction des Dunois Espace Loire Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André

Loiret La Malédiction des Dunois Espace Loire Cléry-Saint-André, 17 juin 2023, Cléry-Saint-André. La Malédiction des Dunois Samedi 17 juin, 21h00 Espace Loire Intégralement tournée sur notre territoire, cette comédie policière 100% locale vous fera (re)découvrir de nombreux lieux de votre quotidien, comme vous ne les avez jamais vus… Cerise sur le gâteau, une partie de l’équipe sera présente !

Synopsis : À la suite d’un meurtre dans la ville de Beaugency, un capitaine de gendarmerie, humoriste à ses heures, va être désigné pour mener l’enquête. Accompagné par un chef qui n’attend que son départ à la retraite, d’une collègue haute en couleur et d’une gendarmette prometteuse, nos quatre complices vont devoir dénouer une intrigue historique mêlant blason, boite à musique, secte mystérieuse et parchemin qui daterait du XVème siècle. Pratique

► Gratuit / Tout public

► Samedi 17 juin – 21h – Espace Loire Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T21:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

2023-06-17T21:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00 Cinéma Projection 3 cats films Détails Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André, Loiret Autres Lieu Espace Loire Adresse rue du stade 45370 cléry saint andré Ville Cléry-Saint-André Departement Loiret Lieu Ville Espace Loire Cléry-Saint-André

Espace Loire Cléry-Saint-André Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clery-saint-andre/

La Malédiction des Dunois Espace Loire Cléry-Saint-André 2023-06-17 was last modified: by La Malédiction des Dunois Espace Loire Cléry-Saint-André Espace Loire Cléry-Saint-André 17 juin 2023