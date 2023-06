Concert – CONFLUENCE Espace Loire Clery-saint-andre, 3 juin 2023, Clery-saint-andre.

Concert – CONFLUENCE Samedi 3 juin, 20h30 Espace Loire

Dans le cadre de la Saison Culturelle en Val d’Ardoux, et Sous la direction de Floriane Montigny, l’orchestre Confluence propose un programme de musique symphonique construit autour de la danse. Les compositeurs de musique classique se sont largement inspirés de thèmes de danses populaires. Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir les 4 danses norvégiennes de GRIEG, Conga Del Fuego Nuevo de MARQUEZ et bien d’autres surprises ! La présentation des œuvres sera assurée par les enfants des classes de CM des écoles de Cléry-Saint-André et Mareau-aux-Prés qui auront participé à des ateliers proposés par l’orchestre.

Espace Loire Espace Loire , Clery-saint-andre Clery-saint-andre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00

FMACEN045V50AC6S

orchestre Confluence