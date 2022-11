Téléthon Cléry-Saint-André : Journée festive ! Espace Loire Cléry-Saint-André Catégories d’évènement: Cléry-Saint-André

Loiret

Téléthon Cléry-Saint-André : Journée festive ! Espace Loire, 19 novembre 2022, Cléry-Saint-André. Téléthon Cléry-Saint-André : Journée festive ! Samedi 19 novembre, 11h00 Espace Loire Une journée placée sous le signe de la générosité ! Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire La municipalité et les associations cléricoises vous proposent une journée placée sous le signe de la générosité ! ► Programme de la journée du 19 novembre :

Un grand merci à l’AASC Gym Danse Fitness, aux musiciens du Bagad Ster Glaz, à l’AASC Boules Lyonnaises, à l’association Loisirs Détente et au Comité des Fêtes ! 11h – Ouverture des portes au public

11h30 – Yoga (AASC GYM DANSE FITNESS)

13h30 – Musique Bretonne (STER GLAZ)

14h – Concours de belote (AASC BOULES LYONNAISES – 5€ / personne)

14h30 – Zumba (AASC GYM DANSE FITNESS)

15h45 – Musique Bretonne (STER GLAZ) Dons libres sur place !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T11:00:00+01:00

2022-11-19T18:00:00+01:00 Cléry-Saint-André

Détails Catégories d’évènement: Cléry-Saint-André, Loiret Autres Lieu Espace Loire Adresse rue du stade 45370 cléry saint andré Ville Cléry-Saint-André lieuville Espace Loire Cléry-Saint-André Departement Loiret

Espace Loire Cléry-Saint-André Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clery-saint-andre/

Téléthon Cléry-Saint-André : Journée festive ! Espace Loire 2022-11-19 was last modified: by Téléthon Cléry-Saint-André : Journée festive ! Espace Loire Espace Loire 19 novembre 2022 Cléry-Saint-André Espace Loire Cléry-Saint-André

Cléry-Saint-André Loiret