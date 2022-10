Soirée Astronomie – Conférence & Observation du ciel Espace Loire, 21 octobre 2022, Cléry-Saint-André.

Soirée Astronomie – Conférence & Observation du ciel Vendredi 21 octobre, 20h00 Espace Loire

Découvrez la beauté de l’univers, la tête dans les étoiles !

Espace Loire rue du stade 45370 cléry saint andré Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.astrocentre-orleans.org/ »}]

Dans la continuité de la soirée d’observation organisée en juillet 2022, à l’initiative des jeunes élus du CME, la Municipalité réinvite l’association Astrocentre Orléans pour une nouvelle soirée d’observation vendredi 21 octobre à l’Espace Loire, à partir de 20h.

20h – 21h /// CONFÉRENCE « Lumière et Lumières d’étoile »

La soirée débutera par une conférence menée par 2 animateurs de l’association Astrocentre Orléans.

L’occasion de répondre aux questions sur la Lumière, son comportement, la perception que nous en avons, l’utilisation que nous en faisons…

Les conférenciers élargiront l’approche à l’univers, sa beauté et la lumière qui nous arrive des étoiles. Ils feront également un point sur les récentes avancées de la science en matière d’observation du ciel profond. Enfin, le sujet de la pollution lumineuse sera abordée, frein important à l’observation du ciel.

21h – 23h /// OBSERVATION DU CIEL AU TÉLÉSCOPE

Sur l’un des télescopes mis à disposition par l’association, et sous forme de petits groupes, vous pourrez observer le ciel, guidés par les 2 animateurs.

D’abord une observation générale, à l’œil nu, pour vous repérer dans le ciel grâce aux étoiles et aux constellations, en fonction des points cardinaux. Puis vous partirez à la découverte du télescope et ce qu’il permet de voir ce soir là : les planètes telles que Jupiter et ses satellites, Saturne et ses anneaux, Mars la planète rouge, et, selon la qualité du ciel, des amas d’étoiles, et peut-être des nébuleuses.

Si le temps ne permet pas l’observation, une présentation du matériel pourra se faire en salle, et le ciel, masqué par les nuages, vous sera présenté sur écran à partir du logiciel « Stellarium ».

Une soirée pour faire rêver petits et grands et découvrir la beauté de l’univers, la tête dans les étoiles…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:00:00+02:00

2022-10-21T23:00:00+02:00

