Journée Bienvenue à Bollywood Espace Leyder Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

Journée Bienvenue à Bollywood Espace Leyder, 14 janvier 2023, Cayeux-sur-Mer. Journée Bienvenue à Bollywood Samedi 14 janvier 2023, 10h00 Espace Leyder

Tarif : 5€ et 10€

Atelier bindi et henné, film Om Shanti Om, Spectacle de danse par la compagnie Namaste Espace Leyder place du 8 mai 1945 Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France Atelier bindi et henné, film Om Shanti Om, Spectacle de danse par la compagnie Namaste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:00:00+01:00

2023-01-14T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer, Somme Autres Lieu Espace Leyder Adresse place du 8 mai 1945 Ville Cayeux-sur-Mer Age maximum 99 lieuville Espace Leyder Cayeux-sur-Mer Departement Somme

Espace Leyder Cayeux-sur-Mer Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cayeux-sur-mer/

Journée Bienvenue à Bollywood Espace Leyder 2023-01-14 was last modified: by Journée Bienvenue à Bollywood Espace Leyder Espace Leyder 14 janvier 2023 Cayeux-sur-Mer Espace Leyder Cayeux-sur-Mer

Cayeux-sur-Mer Somme