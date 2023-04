Bus 0-6 ans – PMI : consultations à Mondeville Espace Letellier Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Mondeville

Bus 0-6 ans – PMI : consultations à Mondeville Espace Letellier, 5 mai 2023, Mondeville. Bus 0-6 ans – PMI : consultations à Mondeville Vendredi 5 mai, 09h30 Espace Letellier Sur rendez-vous Le bus proposera sur rendez-vous : des consultations gratuites pour les 0-6 ans, réalisées par des professionnels de la petite enfance : un médecin de PMI ;

un espace de consultation, une zone de jeu, une toilette et un bureau ;

des conseils (allaitement, mode de garde, alimentation, sommeil, organisation familiale, santé, vaccination, croissance). Pour en savoir plus sur ce lieu de rendez-vous :

Espace Lettelier Espace Letellier rue du 19-mars-1962 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 08 32 70 »}] [{« link »: « https://www.calvados.fr/sites/calvados/contents/fiche/fiches-bus-pmi/espace-letellier.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T09:30:00+02:00 – 2023-05-05T12:00:00+02:00

2023-05-05T09:30:00+02:00 – 2023-05-05T12:00:00+02:00 Santé PMI

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mondeville Autres Lieu Espace Letellier Adresse rue du 19-mars-1962 14120 Mondeville Ville Mondeville Departement Calvados Lieu Ville Espace Letellier Mondeville

Espace Letellier Mondeville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondeville/

Bus 0-6 ans – PMI : consultations à Mondeville Espace Letellier 2023-05-05 was last modified: by Bus 0-6 ans – PMI : consultations à Mondeville Espace Letellier Espace Letellier 5 mai 2023 Espace Letellier Mondeville Mondeville

Mondeville Calvados