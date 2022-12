Chemin vers un séjour Espace les Nivéoles Le Châtelard Catégories d’évènement: LE CHATELARD

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Espace les Nivéoles 73340 Le Châtelard 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Ce projet émane d’un constat de territoire qui est le non accès aux séjours du public accompagné par le secteur animation de proximité.

Celui-ci est la finalité d’un cheminement visant l’engagement et l’implication des jeunes dans un projet.

Le public ciblé conjointement avec le PMS et les éducateurs de Passage est issu des quartiers prioritaires de la ville (Novel, Teppes et Les Creusettes). Au préalable de ce séjour, nous nous sommes attachés à accompagner ce groupe de jeunes sur différentes thématiques qui sont :

– la sécurité en milieu aquatique : certification par le CFMM « les gestes qui sauvent » pour enfants surfeurs, test d’aisance aquatique à l’Ile Bleue et découverte des marées et des baines.

– Accompagnement sur les items de l’équilibre alimentaire, du sommeil, de la sexualité, de la vie collective par les chargées d’éducation à la santé de la ville.

– actions citoyennes : nettoyage de quartiers, jardinage aux incroyables comestibles, tri des bouchons (bouchons’74).

– cohésion de groupe (activités communes, veillées) Ce séjour de 9 jours permettra aux jeunes une découverte du milieu aquatique océanique avec la pratique du surf et la découverte d’un patrimoine naturel qui leur est méconnu. Les nuitées se feront à l’espace des Nivéoles. Nous nous appuierons sur l’organisation sanitaire préconisé par le protocole. Les jeunes participeront à diverses pratiques sportives en eau vive et activités liées à l’environnement montagnard.

La vie quotidienne et l’entraide nécessaire pour la bonne vie du groupe fait partie intégrante du nos objectifs. Etant soucieux de bien respecter l’esprit « vacances » et le rythme des jeunes, nous metterons en place une alternance entre pratique physique, découverte et temps libre.

