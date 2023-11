Spectacle de théâtre forum Espace Les Moins Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Spectacle de théâtre forum
Jeudi 11 janvier 2024, 14h00
Espace Les Moins
entrée libre
Un spectacle de théâtre-forum le 11 janvier à 14h au centre social Les Monis à Vitry
Espace Les Moins
6 avenue de la Commune de Paris 94400 Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine 94400
Commune de Paris
Val-de-Marne
Île-de-France
01.46.80.21.93

2024-01-11T14:00:00+01:00 – 2024-01-11T16:00:00+01:00

théâtre forum
Age min 15
Age max 99

