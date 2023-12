Spectacle de Magie Espace Les Hermines Plumergat Catégories d’Évènement: Morbihan

Plumergat Spectacle de Magie Espace Les Hermines Plumergat, 28 février 2024, Plumergat. Plumergat Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 . Spectacle de Magie .

Espace Les Hermines Rue Joseph Évenas

Plumergat 56400 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Plumergat Autres Code postal 56400 Lieu Espace Les Hermines Adresse Espace Les Hermines Rue Joseph Évenas Ville Plumergat Departement Morbihan Lieu Ville Espace Les Hermines Plumergat Latitude 47.7414741 Longitude -2.9215051 latitude longitude 47.7414741;-2.9215051

Espace Les Hermines Plumergat Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plumergat/