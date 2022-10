Exposition « Illusions » espace Les Granges, ville de Saint-Jean, 24 octobre 2022, Saint-Jean.

Exposition « Illusions » 24 octobre – 14 novembre espace Les Granges, ville de Saint-Jean

Gratuit, en accès libre

Exposition des photographies des lauréats du concours photo « Illusion(s) Une image peut tromper 1 fois, 1000 personnes » organisé par Wipplay et le Quai des Savoirs.

espace Les Granges, ville de Saint-Jean 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie

« Parce qu’une image peut tromper 1 fois, 1 000 personnes »

Interroger le spectateur, capter son attention, bousculer ses impressions premières et semer la confusion… telles étaient les intentions des photographes ayant participé au concours organisé par WIPPLAY et le Quai des Savoirs durant le printemps 2022.

Cette exposition met en avant les photographies des lauréats du concours dont les objectifs étaient d’étonner, d’offrir plusieurs lectures possibles des images et de laisser chacun à ses propres réflexions. Biais cognitifs, paréidolie et heureux hasards de notre quotidien nous proposent ainsi plusieurs lectures possibles et laissent libre cours à nos interprétations.

Les premiers prix ont été choisis par un jury mêlant professionnels de la science et des arts : Olivia Dorado, doctorante à l’ENSAV ; Rufin VanRullen, directeur de recherche en neurosciences au Centre de Recherche Cerveau et Cognition ; Charlotte Parenteau-Denoël, photographe ; Patricia Couturier, iconographe et rédactrice chez WeDemain, et Laurent Chicoineau, directeur du Quai des Savoirs.

// exposition en partenariat avec Wipplay / Ville de Saint-Jean

©Bertrand Vacarisas

En savoir plus sur Wipplay :

Plateforme communautaire numérique dédiée à l’art photographique, Wipplay promeut la photographie amateur, populaire et spontanée, notamment à travers l’organisation de concours photo et la valorisation des travaux des candidats. En la présentant au grand public au cours d’expositions et aux experts internation aux de l’image, elle contribue à lui donner ses lettres de noblesse.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:00:00+02:00

2022-11-14T18:00:00+01:00

