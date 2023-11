Marché de Noël à Saint Varent Espace Léonard de Vinci Saint-Varent, 25 novembre 2023, Saint-Varent.

Saint-Varent,Deux-Sèvres

Venez profiter de ce marché de Noël en famille ou entre amis et rencontrer les artisans, les créateurs, ou les producteurs présents…, de nombreuses animations pour les petits et grands viendront égayer ce moment festif..

2023-11-25 fin : 2023-11-26

Espace Léonard de Vinci Place du 14 juillet

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy this Christmas market with your family or friends and meet the craftsmen, creators or producers present…, many animations for young and old will brighten up this festive moment.

Venga a disfrutar de este mercado navideño en familia o con amigos y conozca a los artesanos, creadores o productores presentes… Numerosas actividades para grandes y pequeños animarán este momento festivo.

Genießen Sie diesen Weihnachtsmarkt mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden und treffen Sie die anwesenden Kunsthandwerker, Designer oder Produzenten… Zahlreiche Animationen für Groß und Klein werden diesen festlichen Moment beleben.

