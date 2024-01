BENJAMIN TRANIE ESPACE LEONARD DE VINCI Mandelieu La Napoule, 13 avril 2024, Mandelieu La Napoule.

Benjamin Tranié « Nouveau spectacle »Humour.Après le succès de son premier spectacle «Le Dernier Relais» et l’échec de son album de heavy-slam « À Fleur de Moi », Benjamin Tranié revient sur scène pour vous présenter un nouveau spectacle en création (avec zéro chanson).Flammekueche lover ! Beauf Chic. Si tu as dévoré toutes les chroniques du Beauf, et englouti les « Tranié Raconte », viens.Production : Agapè & Fils 220

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE LEONARD DE VINCI 809 BD DES ECUREUILS 06210 Mandelieu La Napoule 06