FREDERIC FROMET PHILIPPE CARA ESPACE LEONARD DE VINCI Mandelieu La Napoule, 16 mars 2024, Mandelieu La Napoule.

Frédéric Fromet Philippe CaraConcert chanson.Elevé au Brassens, au Perret, au Canard Enchainé, au Charlie Hebdo, Frédéric Fromet tire sur tout ce qui bouge et fait marrer tout le monde avec des atrocités, sur la droite, la gauche, les sportifs, les provinciaux, les écolos…Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire, Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne, et, même s’ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents, tous ses textes recèlent un véritable fond.Jouissant d’une remarquable liberté de parole, il s’amusait tous les vendredis à brocarder l’actualité tous azimuts dans l’émission « Par Jupiter » sur France Inter aux côtés de Charline Vanhoenacker et d’Alex Vizorek.La sobriété de la voix du cannois Philippe Cara, ouvre des chemins sur des paysages intimes, aux couleurs nuancées, à la fois douces et profondes. Projet accompagné par C’Picaud.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

ESPACE LEONARD DE VINCI 809 BD DES ECUREUILS 06210 Mandelieu La Napoule 06