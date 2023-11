Cérémonie remise des prix du Concours de poésie de Montmélian Espace Léonard de Vinci (CDPMC) Montmélian, 18 novembre 2023, Montmélian.

Montmélian,Savoie

Découvrez les lauréats 2023 du concours de poésie de Montmélian et écoutez leurs poèmes. Les textes seront interprétés par Philippe Roman et mise en musique par Mathieu Savagner..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Espace Léonard de Vinci (CDPMC) route de Chavort

Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the 2023 winners of Montmélian’s poetry competition and listen to their poems. The texts will be interpreted by Philippe Roman and set to music by Mathieu Savagner.

Descubra a los ganadores del concurso de poesía Montmélian 2023 y escuche sus poemas. Los textos serán interpretados por Philippe Roman y musicados por Mathieu Savagner.

Entdecken Sie die Gewinner 2023 des Poesiewettbewerbs von Montmélian und hören Sie sich ihre Gedichte an. Die Texte werden von Philippe Roman vorgetragen und von Mathieu Savagner musikalisch untermalt.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme Coeur de Savoie