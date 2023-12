MARCHÉ DE PÂQUES Espace Léon IX Dabo, 10 mars 2024, Dabo.

Dabo Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Dans les 1500 m² de l’Espace Léon IX, l’association PAYS DE DABO-ANIMATIONS vous propose de venir visiter son marché de Pâques de 10H00 à 18H00.

Le décor printanier sera agrémenté d’une mini-ferme pour le plus grand plaisir des enfants.

Produits du terroir, artisanat, décorations de printemps, vins et gourmandises vous seront proposés par des exposants venus du Grand-Est.

Buvette-petite restauration..

Buvette-petite restauration.

0 EUR.

Espace Léon IX rue du Rott

Dabo 57850 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG