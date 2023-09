THÉÂTRE EN DIALECTE – E KLAPS HET DOCH JEDER Espace Léon IX Dabo, 28 octobre 2023, Dabo.

Dabo,Moselle

« Theater in unsere Gejed » – l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) fait vivre l’alsacien et le platt avec des pièces de théâtre en dialecte. La Théâtrale Les Obadiers de Dabo présente à l’Espace Léon IX une comédie en 3 actes de Claudy von der Schwyz : E Klaps Het Doch Jeder. Réservations par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-10-28 20:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Espace Léon IX rue du Rott

Dabo 57850 Moselle Grand Est



« Theater in unsere Gejed » – the Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) brings Alsatian and Platt alive with plays in dialect. At Espace Léon IX, Dabo’s Théâtrale Les Obadiers presents a 3-act comedy by Claudy von der Schwyz: E Klaps Het Doch Jeder. Reservations by phone.

« Teatro en unsere Gejed »: la Oficina para la Lengua y las Culturas de Alsacia y Mosela (OLCA) da vida al alsaciano y al platense con obras en dialecto. La Théâtrale Les Obadiers de Dabo presenta en el Espace Léon IX una comedia en 3 actos de Claudy von der Schwyz: E Klaps Het Doch Jeder. Reservas por teléfono.

« Theater in unsere Gejed » – das Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) lässt das Elsässische und das Platt mit Theaterstücken in Mundart lebendig werden. Die Théâtrale Les Obadiers de Dabo präsentiert im Espace Léon IX eine Komödie in 3 Akten von Claudy von der Schwyz: E Klaps Het Doch Jeder. Telefonische Reservierungen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT PAYS DE PHALSBOURG