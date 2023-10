CONCERT DE L’ENSAMBLE MOXOS Espace Le Lorrain Sarrebourg, 8 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Les jeunes musiciens et artistes de San Ignacio de Moxos, en Amazonie bolivienne vous invitent à un concert dans le cadre de la rentrée des Rencontres Musicales de Saint-Ulrich.

Payant, renseignements par téléphone/. Tout public

Dimanche 2023-10-08 17:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. 10 EUR.

Espace Le Lorrain

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Young musicians and artists from San Ignacio de Moxos, in the Bolivian Amazon, invite you to a concert as part of the Rencontres Musicales de Saint-Ulrich.

Information by phone/

Jóvenes músicos y artistas de San Ignacio de Moxos, en la Amazonia boliviana, le invitan a un concierto en el marco del programa de otoño de los Rencontres Musicales de Saint-Ulrich.

De pago, información por teléfono/

Die jungen Musiker und Künstler aus San Ignacio de Moxos im bolivianischen Amazonasgebiet laden Sie zu einem Konzert im Rahmen des Herbstes der Rencontres Musicales de Saint-Ulrich ein.

Kostenpflichtig, Informationen per Telefon/

