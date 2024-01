PIÈCE DE THÉÂTRE LES 39 MARCHES Espace Le Lorrain – Avenue Poincaré Sarrebourg, vendredi 24 mai 2024.

Sarrebourg Moselle

Début : Vendredi 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 22:30:00

Après « Le tour du monde en 80 jours », retrouvez l’équipe du Quiproquo Tour dans une cavale délirante pour sa nouvelle saison 2024 ! « Les 39 marches » est une parodie du film éponyme d’Hitchcock, sorti en 1935.

Une comédie qui a reçu le Molière de la pièce comique 2010 et de la meilleure adaptation.

L’histoire : Avec le meurtre de Scudder, Richard Hannay se trouve, du jour au lendemain, mêlé à une extraordinaire aventure. Au centre de l’histoire : une organisation secrète mais terriblement puissante, un complot international et… un mot de code incompréhensible. Pour rassembler les morceaux de ce puzzle déconcertant, Richard Hannay n’a que vingt jours devant lui…

Billetterie en ligne recommandée via Billetweb. Réservation également possible par mail et téléphone.Tout public

17 EUR.

Espace Le Lorrain – Avenue Poincaré

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est theatreduquiproquo@gmail.com



