Saint-James,Manche

Concert jazz-funk hip-hop

La venue de Electro Deluxe constitue sans nul doute un événement de cette saison culturelle.

Après huit albums, une Victoire du jazz et des concerts dans le monde entier, le groupe nous invite

à célébrer une longévité rarissime dans le paysage musical.

Leur son unique et original, cocktail survitaminé de soul et de funk, au caractère reconnaissable entre

tous, a forgé la réputation du groupe. La rythmique, une section cuivre explosive et le chanteur

charismatique n’ont cessé d’explorer les frontières musicales pour un style inclassable.

Ce concert exceptionnel, avec la sortie de leur album en mars 2024, vient saluer une carrière inscrite dans la durée, marquée par un lien puissant tissé au fil du temps entre le groupe et le public. La scène est le milieu naturel dans lequel Electro Deluxe donne toute sa mesure. Des concerts uniques et marquants chaque fois restés en mémoire pour ceux qui les ont partagés.

Tout public.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

Espace Le Conquérant Rue Victor Dupont

Saint-James 50240 Manche Normandie



Jazz-funk hip-hop concert

The arrival of Electro Deluxe is undoubtedly one of the highlights of this cultural season.

After eight albums, a Victoire du jazz award and concerts all over the world, the band invites us to celebrate

to celebrate a rare longevity in the musical landscape.

Their unique and original sound, a supercharged cocktail of soul and funk, with an instantly recognizable character

the band’s reputation. The rhythm section, the explosive brass section and the charismatic

charismatic singer have never ceased to explore the musical frontiers of their unclassifiable style.

This exceptional concert, with the release of their album in March 2024, marks the end of a long career, marked by a powerful bond forged over time between band and audience. The stage is the natural environment for Electro Deluxe to showcase their full potential. These unique and memorable concerts will always be remembered by those who have experienced them.

For all audiences.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Concierto de hip-hop jazz-funk

La llegada de Electro Deluxe es sin duda uno de los platos fuertes de esta temporada cultural.

Tras ocho álbumes, un premio Victoire du jazz y conciertos por todo el mundo, el grupo nos invita a celebrar una rara longevidad en el paisaje musical

para celebrar una longevidad poco común en el panorama musical.

Su sonido único y original, un cóctel sobrealimentado de soul y funk, con un carácter reconocible al instante, ha forjado la reputación del grupo como una de las principales bandas de jazz del mundo

la reputación del grupo. La sección rítmica, la explosiva sección de metales y la carismática

carismático cantante nunca han dejado de explorar las fronteras musicales de su inclasificable estilo.

Este concierto excepcional, con la publicación de su álbum en marzo de 2024, marca la culminación de una larga carrera, marcada por un poderoso vínculo forjado a lo largo del tiempo entre la banda y su público. El escenario es el entorno natural en el que Electro Deluxe se sienten realmente cómodos. Estos conciertos únicos y memorables siempre serán recordados por quienes los han vivido.

Para todos los públicos.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Jazz-Funk-Hip-Hop-Konzert

Das Gastspiel von Electro Deluxe ist zweifellos ein Ereignis dieser Kultursaison.

Nach acht Alben, einem Victoire du Jazz und Konzerten in der ganzen Welt lädt die Band uns ein

eine in der Musiklandschaft äußerst seltene Langlebigkeit zu feiern.

Ihr einzigartiger und origineller Sound, ein aufgeladener Cocktail aus Soul und Funk, der einen hohen Wiedererkennungswert hat, ist der Grundstein für den Erfolg der Band

charakter, hat den Ruf der Band geprägt. Die Rhythmusgruppe, eine explosive Blechbläsergruppe und der Sänger

haben die musikalischen Grenzen immer wieder neu ausgelotet und einen Stil geschaffen, der nicht einzuordnen ist.

Dieses außergewöhnliche Konzert und die Veröffentlichung ihres Albums im März 2024 sind die Krönung einer langjährigen Karriere, die von einer starken Bindung zwischen der Band und ihrem Publikum geprägt ist, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Die Bühne ist das natürliche Umfeld, in dem Electro Deluxe ihr ganzes Potenzial entfalten kann. Einzigartige und prägende Konzerte bleiben denjenigen, die sie miterlebt haben, immer in Erinnerung.

Für jedes Publikum.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

