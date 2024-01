Format à l’italienne XIV – Vernissage ! Espace le Carré Lille, jeudi 25 janvier 2024.

Format à l’italienne XIV – Vernissage ! Pour ce début d’année 2024, l’Espace Le Carré vous attend le jeudi 25 janvier à 19h pour découvrir la quatorzième édition de Format à l’italienne, exposition des lauréats du Prix Wicar. Jeudi 25 janvier, 19h00 Espace le Carré entrée libre et gratuite

L’Espace Le Carré accueille pour la quatorzième édition de Format à l’italienne les œuvres des lauréats du Prix Wicar 2023. Lors de leur résidence à Rome Fanny Béguély, Ludivine Large-Bessette et duo ORAN se sont intéressés à la notion de représentation. Si bien que leurs créations nous permettent de mieux saisir l’impact que les images peuvent avoir sur nos corps. À la découverte de leurs œuvres, il devient évident que la façon dont on représente les choses en dit long sur notre perception de celles-ci. On comprend également que l’inverse est tout aussi vrai : à force de frapper nos rétines, les images influencent nos croyances et travestissent nos désirs.

Format à l’italienne XIV

Du 26 janvier au 17 mars 2024

Avec : Rome Fanny Béguély, Ludivine Large-Bessette et duo ORAN

Commissariat : Camille Bardin

/// Autour de l’exposition

> Jeudi 25 janvier à 19h : Vernissage en présence des artistes

> Samedi 24 février à 16h : Arpentage, lecture collective avec le duo ORAN

> Tous les dimanches à 11h et 16h : Visites guidées gratuites et sans réservation

> Le reste de la programmation, bientôt sur nos réseaux !

///Espace Le Carré

Du mercredi au samedi : 14h – 19h

Dimanche : 10h – 13h / 15h-18h

Renseignements et réservations

elc@mairie-lille.fr ou 03 62 26 08 30

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Fort de rendez-vous réguliers, cette galerie d'art municipale située au cœur du Vieux-Lille vous invite à la découverte de l'art contemporain sous les formes les plus diverses : arts plastiques, design, graphisme, architecture, bande dessinée, stylisme…

Ses expositions souvent collectives, sont l'occasion d'explorer le travail d'artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d'œuvrer à la promotion de la création artistique émergente.

Ses expositions souvent collectives, sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d’œuvrer à la promotion de la création artistique émergente. Bus 9-10-14 arrêt Les Bateliers