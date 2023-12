Atelier parents-enfants Théâtre d’ombres Espace le Carré Lille, 16 décembre 2023 13:30, Lille.

Atelier parents-enfants Théâtre d’ombres Samedi 16 décembre, 14h30 Espace le Carré Gratuit, sur inscription

Petits et grands, venez vous initier à l’art populaire du théâtre d’ombres et laissez-vous conter des histoires fantastiques sur le désert américain.

Atelier gratuit à faire en famille pour les enfants de 2 à 8 ans.

Durée : 45 min

Lieu : Espace Le Carré 30 rue des Archives 59 000 Lille

Événement sur réservation : elc@mairie-lille.fr

Proving Ground/Ground Zero

Installation de Théodora Barat dans le cadre de L’automne de l’Institut pour la photographie

Du 3 novembre au 23 décembre

Du mercredi au samedi : 14h – 19h

Dimanche : 10h – 13h / 15h-18h

Visites guidées gratuites de l’exposition tous les dimanches à 11h et 16h

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France Fort de rendez-vous réguliers, cette galerie d'art municipale située au cœur du Vieux-Lille vous invite à la découverte de l'art contemporain sous les formes les plus diverses : arts plastiques, design, graphisme, architecture, bande dessinée, stylisme…

Ses expositions souvent collectives, sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d’œuvrer à la promotion de la création artistique émergente. Bus 9-10-14 arrêt Les Bateliers

