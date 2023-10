Proving Ground/Ground Zero – Ouverture ! Espace le Carré Lille, 2 novembre 2023, Lille.

Proving Ground/Ground Zero – Ouverture ! Jeudi 2 novembre, 18h30 Espace le Carré Entrée libre

Dans le désert des Four Corners brûlé par le soleil, le développement de la bombe atomique et l’exploitation de l’uranium ont dévasté la terre. De nos jours, c’est encore un haut lieu de la recherche militaire et de l’industrie minière. Mais cet ultime terrain d’expérimentation se superpose souvent aux territoires autochtones, réincarnant le mythe du pionnier. L’installation Proving Ground/Ground Zero nous plonge dans une Amérique affectée par le nucléaire et place au cœur de son récit la parole des victimes, face au discours officiel.

Cette œuvre, coproduite par la Villa Médicis, a été développée dans le cadre du programme de soutien à la recherche et à la création de l’Institut pour la photographie.

Proving Ground/Ground Zero s’inscrit dans le cadre de L’automne de l’Institut pour la photographie.

+ + Autour de l’exposition

> Samedi 25 novembre et samedi 16 décembre : Ateliers Parents-enfants

> Tous les dimanches à 11h et 16h : Visites guidées gratuites et sans réservation

> Le reste de la programmation, bientôt sur nos réseaux !

++ À deux pas de l’Espace Le Carré, 11 rue de Thionville, découvrez les expositions de L’automne à l’Institut pour la

photographie du 3 novembre au 24 décembre 2023.

Jeu-Ven : 14h-19h et Sam-Dim : 11h-19h.

Vernissage le 2 novembre à 18h30 à l’Institut pour la photographie.

/// Espace Le Carré

Du mercredi au samedi : 14h – 19h

Dimanche : 10h-13h / 15h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T18:30:00+01:00 – 2023-11-02T21:30:00+01:00

Visuel (modifié) Théodora Barat, Proving Ground/Ground Zero, 2021. © Théodora Barat, 2023