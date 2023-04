Mélancolie des Surface Espace Le Carré, 11 avril 2023, Lille.

Mélancolie des Surface 11 avril – 18 juin Espace Le Carré Entrée Libre

Dans le cadre de son cycle de cartes blanches, « Mélancolie des Surfaces » est une exposition qui interroge l’ambivalence des états de la matière. Au travers d’une approche formelle et émotionnelle de l’objet esthétique, l’accrochage en constellation rassemble les créations de six artistes issus de la scène lilloise et bruxelloise et confronte leurs travaux respectifs sous la bannière unificatrice des surfaces troubles que renvoient leurs œuvres. Des créations qui ne se livrent qu’en partie et qui sont propices à la flânerie, propre à la mélancolie qu’elles suggèrent.

Avec : Nina De Angelis – Frédéric Iovino – Laurie Joly – Benjamin Lallement – Benjamin Ottoz – Clothilde Sourdeval.

En dialogue avec Lisa Oppenheim, de la collection du Frac Grand Large — Hauts-de-France.

Commissaire : Gwenaëlle de Spa

+ + Autour de l’exposition

> Mardi 11 avril à 19h : Vernissage en présence des artistes.

> Jeudi 11 mai à 18h30 : Performance sonore et picturale de Singularity A.I. et Nina De Angelis

> Tous les dimanches à 11h et 16h : Visites guidées gratuites et sans réservation

> Le reste de la programmation, bientôt sur nos réseaux … gardez l’œil ouvert !

Du mercredi au samedi : 14h – 19h

Dimanche : 10h – 13h / 15h-18h

