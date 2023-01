Format à l’italienne XIII- Vernissage ! Espace le Carré, 26 janvier 2023, Lille.

Format à l’italienne XIII- Vernissage ! Jeudi 26 janvier, 19h00 Espace le Carré

Entrée Libre

Jeudi 26 janvier à 19h venez découvrir notre nouvelle édition de Format à l’italienne, à l’Espace Le Carré !

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France Bus 9-10-14 arrêt Les Bateliers

03 20 74 46 96 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre Fort de rendez-vous réguliers, cette galerie d’art municipale située au cœur du Vieux-Lille vous invite à la découverte de l’art contemporain sous les formes les plus diverses : arts plastiques, design, graphisme, architecture, bande dessinée, stylisme… Ses expositions souvent collectives, sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d’œuvrer à la promotion de la création artistique émergente.

Format à l’italienne XIII – « L’Altra Roma »

Du 27 janvier au 19 mars 2023

Avec : Jezy Knez – Yosra Mojtahedi – Anne-Émilie Philippe

Commissariat : Marion Zilio

Nous vous attendons jeudi 26 janvier à 19h, pour découvrir notre nouvelle édition de Format à l’italienne, cycle d’expositions des travaux réalisés par les lauréats du Prix Wicar, résidence de création de la Ville de Lille à Rome.

L’Altra Roma

Tout le monde connaît la légende fratricide, à l’origine de Rome, de Remus et Romulus élevés par une louve. Mais une autre histoire, non gravée dans le marbre, s’est transmise par des voix anonymes. Pour cette XIIIe édition de Format à l’italienne à l’Espace Le Carré, les artistes revisitent L’Altra Roma, cité oubliée et pourtant admirée dans le monde entier. Soucieuse de ne pas impacter la terre ni imposer la tyrannie de sa supériorité, L’Altra Roma prônait un rapport plus léger à la surface du monde, ses constructions étaient en bois, non par faiblesse mais par choix, son organisation non patriarcale, ni même fondée sur l’esclavage ou la mise au banc des femmes. Dans la Rome de jadis, l’on célébrait le flux sur le figé, le devenir sur l’être, la fiction sur l’archive…

+ + Autour de l’exposition

> Jeudi 26 janvier à 19h : Vernissage en présence des artistes

> Samedi 11 février à 14h et 16h30 : » Hybridations », atelier de dessin sensible à l’aveugle avec Yosra Mojtahedi

> Tous les dimanches à 11h et 16h : Visites guidées gratuites et sans réservation

> Le reste de la programmation, bientôt sur nos réseaux … gardez l’œil ouvert !

Espace Le Carré

Du mercredi au samedi : 14h – 19h

Dimanche : 10h – 13h / 15h-18h

Renseignements et réservations

elc@mairie-lille.fr ou 03 62 26 08 30



