[ATELIER – Studio GRG] Espace le Carré Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[ATELIER – Studio GRG] Espace le Carré, 19 novembre 2022, Lille. [ATELIER – Studio GRG] Samedi 19 novembre, 14h00 Espace le Carré

gratuit

Samedi 19 novembre à partir de 14h, l’Espace Le Carré vous propose un atelier « Tools Shapes Practice » avec le studio GRG pour une expérimentation graphique exceptionnelle ! handicap moteur mi Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France Bus 9-10-14 arrêt Les Bateliers [{« link »: « mailto:elc@mairie-lille.fr »}]

03 20 74 46 96 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre Fort de rendez-vous réguliers, cette galerie d’art municipale située au cœur du Vieux-Lille vous invite à la découverte de l’art contemporain sous les formes les plus diverses : arts plastiques, design, graphisme, architecture, bande dessinée, stylisme… Ses expositions souvent collectives, sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d’œuvrer à la promotion de la création artistique émergente. En famille ou en solo, le duo GRG vous propose d’activer le temps d’un atelier les outils présents dans l’exposition « Combo Carré », ainsi qu’un de leur outil ludique. Vous serez invités à croiser, combiner les différents outils pour créer une image, un objet graphique, façonné par le vocabulaire de formes, de couleurs et de mouvements propre à chaque outil.

GRG [Garage de Recherches Graphiques] est un garage de recherches graphiques, qui vise à développer des mécaniques graphiques « tout-terrain », dans le monde des atomes et dans celui des bits. Il œuvre sur les terrains de la pédagogie, de la recherche et de la commande, en explorant des processus de créations alternatifs ancrés sur les enjeux écologiques, politiques, numériques et technologiques de notre époque.

Plus d’infos sur GRG : g-r-g.fr //////////////////

Atelier gratuit à faire en famille – dès 4 ans

Horaire : en continu entre 14h et 17h

Événement sans réservation

Information complémentaires : elc@mairie-lille.fr //////////////////

Combo Carré

Commissariat : Benjamin Barreau et Coline Blanpain pour @combocombo

Du 21 oct au 18 déc 2022

Du mercredi au samedi : 14h-19h

Dimanche : 10h-13h / 15h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Espace le Carré Adresse 30 rue des Archives 59000 Lille Vieux-Lille Ville Lille Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Espace le Carré Lille Departement Nord

Espace le Carré Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

[ATELIER – Studio GRG] Espace le Carré 2022-11-19 was last modified: by [ATELIER – Studio GRG] Espace le Carré Espace le Carré 19 novembre 2022 Espace le Carré Lille lille

Lille Nord